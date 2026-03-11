Il Bayern Monaco ha strapazzato l'Atalanta nell'ottavo di finale di Champions League regalando un autentico show alla New Balance Arena. Dimostrazione di forza e potenza alla quale, riporta il Corriere dello Sport, hanno assistito anche i due uomini mercato dell'Inter Piero Ausilio e Dario Baccin, avvistati sulle tribune del vecchio Brumana. "Quella dei bavaresi non è stata solo una prova di forza, ma uno show di calcio spettacolo, dentro al quale è emersa tutta la qualità degli interpreti di Vincent Kompany, che non ha nemmeno avuto bisogno di utilizzare l’acciaccato Kane. E il pubblico atalantino, nonostante i 6 gol incassati, non ha potuto far altro che applaudire. Mentre ad Ausilio e Baccin, in tribuna, si saranno probabilmente stropicciati gli occhi", si legge.