L'ex difensore di Inter e Napoli Francesco Colonnese, ospite negli studi di Televomero, ha provato a fare un bilancio della stagione della squadra di Antonio Conte: "Ad inizio stagione per me come rosa il Napoli era solida come l’Inter e poteva giocarsi lo scudetto fino alla fine, la squadra aveva tutto, davvero il 100 %. Ha avuto qualcosa persa per strada per gli infortuni, ma la sensazione è che il Napoli non aveva la stessa concentrazione dello scorso anno, lo scorso anno è stata una vittoria insperata ma la responsabilità di dover gestire la Champions League più l’essere la squadra più forte di tutti ha generato un’ulteriore difficoltà. Gli infortuni non nascono per sfortuna, ma da cose come la Champions League che devi affrontare con una certa intensità".

Si parla poi del derby e delle polemiche legate al VAR: "È stato un disastro per tutti, l’Inter ha avuto un vantaggio con la Juve mentre ieri c’era un rigore per l’Inter e non è stato neanche guardato. Lo scorso anno il Napoli ha avuto vantaggi arbitrali mentre quest’anno ha ricevuto torti. A Milano sono molto delusi da Cristian Chivu per l’eliminazione in Champions League, di certo non sono felici per l’eliminazione e sperano di vincere lo Scudetto altrimenti sarebbe un vero disastro”.