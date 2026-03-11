Torna in campo la Serie A con le partite della 29esima giornata, che vedrà l'Inter impegnata sabato pomeriggio a San Siro in un match ora diventato cruciale per la classifica contro l'Atalanta reduce dalla scottante sconfitta di Champions League contro il Bayern Monaco. Partita che sarà arbitrata da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, che sarà assistito da Passero e Rossi, con Collu nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR si accomoderanno Matteo Gariglio e Daniele Chiffi. Tra le altre sfide, Como-Roma sarà diretta da Davide Massa, mentre l'incontro tra Lazio e Milan è stato affidato a Marco Guida. Anche qui con Chiffi al VAR, stavolta come primo ufficiale.

Ecco il quadro completo:

TORINO – PARMA    Venerdì 13/03 h.20.45

MARESCA
CECCONI – ZINGARELLI
IV:      MUCERA
VAR:     GHERSINI
AVAR:       AURELIANO

INTER – ATALANTA    Sabato 14/03 h. 15.00

MANGANIELLO
PASSERO – ROSSI L.
IV:      COLLU
VAR:     GARIGLIO
AVAR:       CHIFFI

NAPOLI – LECCE    Sabato 14/03 h. 18.00

ABISSO
IMPERIALE – CECCON
IV:       GALIPO’
VAR:      NASCA
AVAR:       FABBRI

UDINESE – JUVENTUS    Sabato 14/03 h. 20.45

MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV:     RAPUANO
VAR:     MAGGIONI
AVAR:     MARINI

H. VERONA – GENOA    h. 12.30

MARCHETTI
SCATRAGLI – LAUDATO  
IV:      DIONISI
VAR:     MARINI
AVAR:     MERAVIGLIA

PISA – CAGLIARI    h. 15.00

LA PENNA
BERCIGLI – TRINCHIERI
IV:     FOURNEAU
VAR:     PATERNA
AVAR:      CAMPLONE

SASSUOLO – BOLOGNA    h. 15.00

BONACINA
DEI GIUDICI – FONTEMURATO
IV:       MARINELLI
VAR:     SERRA
AVAR:     PEZZUTO

COMO – ROMA    h. 18.00

MASSA
MELI – ALASSIO
IV:     SOZZA
VAR:      FABBRI
AVAR:       GARIGLIO

LAZIO – MILAN   h. 20.45

GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV:       AYROLDI
VAR:      CHIFFI
AVAR:      MAGGIONI

CREMONESE – FIORENTINA    Lunedì 16/03 h. 20.45

DI BELLO
LO CICERO – VECCHI
IV:     SACCHI J.L.
VAR:     AURELIANO
AVAR:      PEZZUTO

