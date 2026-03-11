Torna in campo la Serie A con le partite della 29esima giornata, che vedrà l'Inter impegnata sabato pomeriggio a San Siro in un match ora diventato cruciale per la classifica contro l'Atalanta reduce dalla scottante sconfitta di Champions League contro il Bayern Monaco. Partita che sarà arbitrata da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, che sarà assistito da Passero e Rossi, con Collu nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR si accomoderanno Matteo Gariglio e Daniele Chiffi. Tra le altre sfide, Como-Roma sarà diretta da Davide Massa, mentre l'incontro tra Lazio e Milan è stato affidato a Marco Guida. Anche qui con Chiffi al VAR, stavolta come primo ufficiale.

Ecco il quadro completo:

TORINO – PARMA Venerdì 13/03 h.20.45

MARESCA

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MUCERA

VAR: GHERSINI

AVAR: AURELIANO

INTER – ATALANTA Sabato 14/03 h. 15.00

MANGANIELLO

PASSERO – ROSSI L.

IV: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

NAPOLI – LECCE Sabato 14/03 h. 18.00

ABISSO

IMPERIALE – CECCON

IV: GALIPO’

VAR: NASCA

AVAR: FABBRI

UDINESE – JUVENTUS Sabato 14/03 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: RAPUANO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI

H. VERONA – GENOA h. 12.30



MARCHETTI

SCATRAGLI – LAUDATO

IV: DIONISI

VAR: MARINI

AVAR: MERAVIGLIA

PISA – CAGLIARI h. 15.00

LA PENNA

BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: CAMPLONE

SASSUOLO – BOLOGNA h. 15.00

BONACINA

DEI GIUDICI – FONTEMURATO

IV: MARINELLI

VAR: SERRA

AVAR: PEZZUTO

COMO – ROMA h. 18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: SOZZA

VAR: FABBRI

AVAR: GARIGLIO

LAZIO – MILAN h. 20.45

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV: AYROLDI

VAR: CHIFFI

AVAR: MAGGIONI

CREMONESE – FIORENTINA Lunedì 16/03 h. 20.45

DI BELLO

LO CICERO – VECCHI

IV: SACCHI J.L.

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO