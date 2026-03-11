Secondo quanto riportato da La Voce di Rovigo, il "mani" di Samuele Ricci nell'area rossonera durante il derby di Milano, a seguito del quale l'arbitro Doveri e i suoi assistenti al Var hanno deciso di non procedere con l'assegnazione di un calcio di rigore, ha scatenato una discussione sfociata in rissa in un bar del pieno centro di Rovigo, domenica sera poco dopo le 22.30.

Per risolvere la situazione sono dovute intervenire ambulanze e mezzi della polizia, dopo che un anziano signore è rimasto a terra colpito da un ragazzo, proprio a seguito della discussione innescata per il rigore non concesso.