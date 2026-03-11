"La poca continuità contro le piccole" è l'unico aspetto che Amantino Mancini recrimina al Milan di Massimiliano Allegri, squadra che a suo avvio ha la qualità giusta, "ma la poca continuità contro le squadre della parte destra della classifica l'hanno un po' condizionata" come ha detto a Milannews.it che lo ha raggiunto per commentare il risultato ottenuto al derby.

Come valuta il lavoro di Massimiliano Allegri?

"È un allenatore esperto, capisce di calcio, conosce bene il Milan. Penso che sta facendo bene. Ovvio che si può sempre migliorare, ma lo valuto fino ad adesso un lavoro da 8".

Ieri ha dimostrato di sapersi adattare all’avversario, mostrando anche uno stile di gioco diverso: è quindi così obsoleto come in molti lo definiscono?

"Ha dimostrato di essere tutto tranne che obsoleto. Il Milan domenica ha fatto una grande partita, molto aggressiva. Penso che la sua tattica è riuscita a farla bene, quindi ha fatto un gran lavoro".