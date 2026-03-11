Il 6-1 subito in casa dall'Atalanta contro il Bayern Monaco dà lo spunto ai quotidiani di oggi per riflessioni molto dure riguardo non solo alla prestazione dei bergamaschi, ma anche sullo stato del calcio italiano.

Definita una "umiliazione", che rende inutile la trasferta in Baviera. "Anche l’ultima rappresentante della serie A è uscita di scena, e il modo ancor la offende. Il Bayern ha mostrato una tale superiorità tecnica, tattica e atletica da fare pensare che tutto sommato sia stato meglio per Inter, Juventus e Napoli avere abbandonato in anticipo il palcoscenico: non è da escludere che sarebbero state maltrattate a loro volta", si legge sul quotidiano.