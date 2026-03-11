Ai piani alti dell'Inter ce lo si sta chiedendo, dopo il quarto infortunio in rapida successione: ha senso trattenere Hakan Calhanoglu a 6,5 milioni l'anno con questa tenuta fisica? Se ne parla oggi sul Corriere dello Sport, dove uno dei focus è proprio sul centrocampo e sul futuro del regista turco.

Un'eventuale separazione in estate obbligherebbe a rivedere il reparto, nel quale Zielinski sta sostituendo al meglio il compagno di squadra, ma è sempre un coetaneo di Calhanoglu: cucirgli addosso la mediana del futuro potrebbe essere rischioso. Chivu vorrebbe ancora un giocatore fisico, di rottura, come quel Koné cercato l'estate scorsa e per il quale ci sarà presumibilmente una nuova verifica nel prossimo mercato. In caso contrario si potrebbe andare su quel Keita che oggi è al Parma e che il tecnico conosce bene.

Il resto del centrocampo è tutto da verificare. Difficile pensare a un altro anno così per Frattesi, mentre Diouf potrebbe andare via in prestito. Da decidere l'eventuale rinnovo di Mkhitaryan, mentre è già stata decisa la recompra di Stankovic jr, che però potrebbe anche essere rivenduto in caso di offerta monstre. Non caldissima la pista Goretzka, mentre è ancora molto apprezzato dal tecnico Curtis Jones.