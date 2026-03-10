Anche Giampaolo Pazzini, così come Luca Toni, non ritiene legittimo giudicare in termini negativi la stagione dell'Inter di Cristian Chivu. Nel corso del podcast 'Cose Scomode', l'ex attaccante nerazzurro afferma: "L'ultima sconfitta era arrivata nel derby d'andata, poi ha fatto 14 vittorie e un pareggio, una marcia impressionante. Quindi è stato fatto un grande lavoro. Che abbia sbagliato il derby è fuori di dubbio, ma credo vadano fatti anche i complimenti al Milan perché queste gare riesce sempre a prepararle in maniera perfetta".
Ma il campionato è da dirsi riaperto? "Penso che il discorso Scudetto sia comunque chiuso, perché per recuperare sette punti ad un'Inter che non ha nemmeno la Champions dovrebbe succedere qualcosa...".
Sezione: News / Data: Mar 10 marzo 2026 alle 23:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Toni: "Chivu ha fatto cose importanti. Se mettiamo in dubbio l'unico tecnico che vince, allora gli altri?"
Tottenham sempre più in basso: disastro Kinsky a Madrid, Tudor inserisce Vicario alla disperata dopo 17'
AS - Lo paragonano a Roberto Carlos: il 15enne Okorie ha scelto il Real Madrid. C'erano Inter e Juve
Serena: "Prossime tre gare cruciali, se l'Inter esce con un vantaggio sul Milan può dirsi tranquilla"
Zago crede in Luis Henrique: "Per me è fortissimo, ma si deve ancora adattare all'Inter. Può crescere e migliorare"
Altre notizie
Mercoledì 11 mar
Martedì 10 mar
- 23:45 Pazzini: "Discorso Scudetto comunque chiuso. Derby, vanno fatti i complimenti al Milan"
- 23:30 Atalanta, Pasalic e Palladino in coro: "Abbiamo sempre reagito e lo faremo anche con l'Inter"
- 23:15 Toni: "Chivu ha fatto cose importanti. Se mettiamo in dubbio l'unico tecnico che vince, allora gli altri?"
- 23:00 UCL - Flop Atalanta, il Bayern Monaco passeggia a Bergamo e ne fa sei. Cinquina Atleti, ok il Gala
- 22:45 Platini: "Fossi nella FIFA userei il VAR in due casi. Infantino buon numero due, non un numero uno"
- 22:30 Barella, da mito a capro espiatorio. Lui resta fedele a sé stesso, s'improvvisa cuoco e non punta alle 'pin'
- 22:15 Oltre 2 milioni di spettatori per Milan-Inter su DAZN: è la quarta partita più vista dell'anno
- 22:00 Giudice Sportivo - Vecchi a Vicenza senza lo squalificato Stante. Seconda ammonizione per Cocchi
- 21:45 Colonnese: "VAR un disastro per tutti. Inter delusa da Chivu per la Champions, ora spera nello Scudetto"
- 21:30 Tottenham sempre più in basso: disastro Kinsky a Madrid, Tudor inserisce Vicario alla disperata dopo 17'
- 21:15 F. Galli: "Il tocco di Ricci? Comincio ad avere dubbi sull'uniformità delle decisioni arbitrali"
- 21:00 AS - Lo paragonano a Roberto Carlos: il 15enne Okorie ha scelto il Real Madrid. C'erano Inter e Juve
- 20:45 Serena: "Prossime tre gare cruciali, se l'Inter esce con un vantaggio sul Milan può dirsi tranquilla"
- 20:30 Zago crede in Luis Henrique: "Per me è fortissimo, ma si deve ancora adattare all'Inter. Può crescere e migliorare"
- 20:15 videoIl GALA, gli INFORTUNI, ZIELINSKI e il FIGLIOL PRODIGO. CALHA lo sai CHE... FORSE è FINITA?
- 20:00 Il messaggio di Valentin Carboni dopo l'operazione: "Ora la riabilitazione". E c'è il ringraziamento all'Inter
- 19:45 Serie C, lunedì l'Inter U23 attesa dal Vicenza: dirigerà Luongo di Frattamaggiore
- 19:30 Eto'o compie 45 anni, l'Inter: "Ci ha aiutato a raggiungere traguardi straordinari grazie a carisma e spirito di sacrificio"
- 19:15 In Spagna - Inter, Lunin è l'ideale candidato per il dopo-Sommer: c'è l'ok di Chivu. La strategia
- 19:00 Il Resto del Carlino - Post-Tarantino, in casa Inter c'è anche il ritorno di fiamma per Catellani
- 18:45 In Francia - PSG deluso da Dro Fernandez, ora si vira su Kostov: intensificati gli sforzi per il serbo
- 18:30 Wesley Sneijder torna in campo: l'ex interista gioca 20 minuti con una squadra dilettantistica di Utrecht
- 18:15 La Premier approva il sistema Squad Cost Ratio, la UEFA non ci sta: "Si mina l'equilibrio del calcio europeo"
- 17:50 CF - Inter e Milan, superato il milione di spettatori per la sesta stagione di fila. Sorpasso rossonero sui nerazzurri
- 17:30 videoIl 'non rigore' di Ricci nel derby e le polemiche arbitrali: il pensiero di Andrea Bosio durante il 'Salotto di FcInterNews'
- 17:15 Vicenza, promozione in Serie B contro l'Inter U23? Leverbe: "La prepareremo come sempre"
- 17:00 Montolivo: "Scudetto, rimonta improbabile del Milan. Ma l'Inter deve stare molto attenta alla gara con l'Atalanta"
- 16:45 Romano: "Calhanoglu, discorso rinnovo in bilico. La separazione e fine stagione non è utopia"
- 16:27 Bordocam, quello che non si è visto del derby: le reazioni agli errori di Mkhitaryan e Dimarco e le proteste dell'Inter dopo il triplice fischio
- 16:10 Lunedì sera Vicenza-Inter, arbitra Rosario Luongo di Frattamaggiore
- 15:55 Viva El Tour, oltre a Zanetti anche Morata nella tappa milanese
- 15:42 L'ex preparatore dei portieri del Napoli: "Meret andrà via, Inter o Juventus nel suo futuro"
- 15:30 Napoli, altro guaio fisico: lesione distrattiva della fascia plantare per Vergara
- 15:21 Tonolini (AIA): "Braccio di Ricci? Doveri valuta correttamente, nessun dubbio. Ricordiamo Dumfries in Napoli-Inter"
- 15:02 Playoff Mondiale, Grosso: "Servirà spensieratezza, ma anche il giusto timore"
- 14:49 TS - La Sampdoria a Lombardo, ma c'è la suggestione Mancini: clamoroso ritorno a Genova?
- 14:35 I tifosi della Lazio annunciano una tregua: "Contro il Milan l'ultimo spettacolo coreografico"
- 14:21 Giudice sportivo, pioggia di multe dopo il derby: punito Baccin per le proteste nei confronti di Doveri. Il Milan...
- 14:07 I ricordi da interista di Infantino: "Beccalossi ci faceva sognare, Altobelli segnò in finale nell'82. Ronaldo spettacolare"
- 13:52 Collovati: "Inter, derby fotocopia del Bodo/Glimt. Ma solo un crollo riaprirebbe il campionato"
- 13:38 Inter e Milan in testa alla classifica del valore del main sponsor. La Roma entra in gioco
- 13:24 Mazzola: "Derby, Inter nettamente sotto le aspettative. Scudetto a portata di mano, Chivu e i ragazzi non si devono abbattere"
- 13:10 TS - Inter scudettata? Toccherebbe un doppio primato: non è mai successo che...
- 12:56 Il Resto del Carlino - Settore giovanile Inter, chi al posto di Tarantino? Spunta Catellani. Ma il Modena...
- 12:42 Croazia, Sucic convocato per i due test negli USA. Dalic: "Molti giocatori hanno ottenuto uno status migliore nel club"
- 12:28 Sky - Inter, 4 giocatori alla Pinetina nel giorno di riposo. Dumfries torna dal 1' con l'Atalanta? Lautaro punta la Fiorentina
- 12:14 Croazia, a fine mese due test match negli Stati Uniti: anche Petar Sucic nella lista di Dalic
- 12:00 videoDal MILAN all'ATALANTA, settimana cruciale. CHIVU ritrova DUE TITOLARISSIMI. Su THURAM...
- 11:45 GdS - Inter-Juventus, Rocchi ha deciso: La Penna è pronto a tornare ad arbitrare in A
- 11:30 Corsera - Arbitri, manca linea comune: pioggia di proteste. Salta il confronto con tecnici e dirigenti. Ma nella prossima stagione...
- 11:16 TS - Inter, Chivu torna psicologo ma c'è una differenza rispetto all'estate. E c'è un dato che farà riflettere
- 11:02 TS - Inter orfana di Lautaro, crollo di media punti e media gol: le statistiche parlano da sole
- 10:48 TS - Inter e Milan, calendari a confronto nelle ultime dieci: gli ostacoli maggiori
- 10:43 Incredibile AIA: Doveri assolto su Ricci. Ma ascoltate cosa disse Rocchi dopo il rigore di Bisseck in Inter-Lazio
- 10:34 CdS - Convinzione Inter: il rigore di Ricci è evidente, ma niente alibi. Ecco le parole di Chivu alla squadra
- 10:20 Condò 'dritto' su Oaktree: "Inter finita dieci mesi fa. Basta per questo Scudetto, poi serve rifondare. E spendere"
- 10:06 CdS - Nazionale, Pisilli "ruba" il posto a Frattesi? Volata prima delle convocazioni, ma c'è una terza via
- 09:52 Trevisani: "Rigore di Ricci, a parti invertite milanisti in strada a parlare di Marotta League"
- 09:38 Capello: "Scudetto? Può perderlo solo l'Inter, a una condizione. Nel 2007 col Real ero come il Milan oggi: ai giocatori dissi che..."
- 09:24 Bierhoff: "Rimonta Milan? Ci credo, ecco come. Dal derby un segnale chiaro"
- 09:10 Rummenigge: "Inter col fuori col Bodo? Col Real sarebbe stato più facile concentrarsi"
- 08:56 Simic: "Il mio incontro con la Triade prima di Inter e Milan. Che accoglienza in nerazzurro: ricordo che..."
- 08:42 Calhanoglu, obiettivo rientro: ecco i tempi. Futuro all'Inter? A bocce ferme, ma si terra conto di...
- 08:28 CdS - Attacco Inter, numeri recenti in crollo. Esposito-Bonny? C'è un dato da considerare
- 08:14 GdS - Inter, ecco i rinforzi: contro l'Atalanta con Thuram e... Dumfries. E per Lautaro...
- 08:00 GdS - Day after Inter, ecco cosa è successo: dai dialoghi tra Chivu e la dirigenza alle parole alla squadra
- 00:00 Marotta League dove sei?
Lunedì 09 mar