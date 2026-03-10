Anche Giampaolo Pazzini, così come Luca Toni, non ritiene legittimo giudicare in termini negativi la stagione dell'Inter di Cristian Chivu. Nel corso del podcast 'Cose Scomode', l'ex attaccante nerazzurro afferma: "L'ultima sconfitta era arrivata nel derby d'andata, poi ha fatto 14 vittorie e un pareggio, una marcia impressionante. Quindi è stato fatto un grande lavoro. Che abbia sbagliato il derby è fuori di dubbio, ma credo vadano fatti anche i complimenti al Milan perché queste gare riesce sempre a prepararle in maniera perfetta".

Ma il campionato è da dirsi riaperto? "Penso che il discorso Scudetto sia comunque chiuso, perché per recuperare sette punti ad un'Inter che non ha nemmeno la Champions dovrebbe succedere qualcosa...".