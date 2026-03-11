In casa Inter sta cominciando a serpeggiare un po' di preoccupazione per quello che avverrà durante la sosta per le nazionali. Dopo Atalanta e Fiorentina, impegni certo non così agevoli, ci sarà la partenza di tanti calciatori. Alcuni avranno semplici amichevoli, come Thuram e Sucic rispettivamente con Francia e Croazia, ma c'è chi si gioca un trofeo, come Lautaro Martinez con l'Argentina e chi l'accesso al Mondiale. La preoccupazione è soprattutto per chi rischia di giocare su attuali infortuni e per chi potrebbe tornare con un'enorme delusione da smaltire.

Lautaro risponderà alla convocazione per la Finalissima Uefa-Conmebol che si giocherà il 27 marzo tra Argentina e Spagna. Non vuole assolutamente mancare. Allo stesso modo Calhanoglu, capitano della Turchia, il 28 marzo avrà il primo playoff contro la Romania.

E ancora, Zielinski avrà Polonia-Albania il 26 marzo e poi Svezia o Ucraina, mentre tutto il gruppo azzurro (ad oggi Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi) avranno il 26 l'Irlanda del Nord e poi eventualmente Galles o Bosnia. La domenica di Pasqua (il 5 aprile, dopo la sosta) l'Inter ospiterà la Roma a San Siro.