Secondo i vertici dell'Associazione Italiana Arbitri, il "mani" di Samuele Ricci in area rossonera durante Milan-Inter non era punibile con il rigore. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport: bene ha fatto quindi Doveri a non concedere il penalty e anche chi era al Var a non richiamarlo.

La spiegazione data dalla rosea è che sì, Ricci intercetta il pallone col braccio ma l'impatto è "in dinamica, senza aumentare il volume del corpo, e soprattutto l’atto del ritrarre il braccio smorza la punibilità".

Quando però ci fu il tocco di braccio di Bisseck in Inter-Lazio, la spiegazione di Rocchi a Open Var fu completamente differente. LA POTETE ASCOLTARE QUI o leggerla nella nostra trascrizione:

"Lui parte concettualmente per la non punibilità, tiene le braccia dietro la schiena, il problema è che il gomito lo allarga, l'istintività lo porta verso il pallone per cui è un calcio di rigore da concedere assolutamente. Credo sia stata applicata correttamente l'interpretazione del fallo di mano. Chiaro che dal campo la decisione la accetti sempre meglio che al monitor, ma la posizione di Chiffi iniziale non è delle migliori, è coperto e lui perde completamente il tocco di mano. Lo dice anche. Il fallo di mano, specialmente in quei minuti, lo devi vedere bene. Non puoi dare rigore su un'intuizione".

Insomma, stessa situazione: braccia dietro la schiena ma con un extra movimento istintivo, arbitro che non vede perché coperto. Ma in una delle due situazioni viene richiamato al monitor e nell'altra no; in una delle due l'arbitro e il Var vengono assolti perché il "mani" non è punibile, nell'altra vengono assolti perché hanno optato per il rigore. A voi lettori le adeguate riflessioni.