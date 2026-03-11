A margine delle sue parole in conferenza stampa alla vigilia del derby di Europa League contro la Roma, Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, risponde a domanda sulla distanza che sembra intercorrere tra il calcio italiano e il resto d'Europa ai microfoni di Sky Sport: "Io ricordo che quando ero alla Fiorentina ci fu un anno in cui ci furono tre italiane nelle tre finali europee. È stata brava poi l'Inter a riconfermarsi due anni dopo in una competizione dove affronti squadre di enorme livello, con giocatori dal valore altissimo. Andare avanti contro squadre di questo valore non è semplice, l'Inter che fa due finali in tre anni ha fatto un grandissimo lavoro. Già presentarsi è un grande merito, vincere è difficile ma l'Italia si è presentata in qualche finale. Non c'è secondo me questa distanza con le altre europee".