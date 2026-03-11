Il Bayern Monaco batte 6-1 l'Atalanta, l'unica italiana rimasta in corsa in Champions League, nell'andata degli ottavi di finale. Meno di un anno fa l'Inter eliminò la squadra bavarese, prima di battere anche il Barcellona in una semifinale epica. Il calcio italiano è in crisi, ma quello che ha fatto l'Inter di Simone Inzaghi va rivalutato ed elogiato come merita.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 11 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.