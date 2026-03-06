Sarà Vittorio Emanuele Teghille di Collegno a dirigere la gara di domani pomeriggio che vedrà di fronte Inter U23 e AlbinoLeffe all'U-Power Stadium di Monza, valida per la dodicesima giornata del girone di ritorno del girone A di Serie C, con calcio d'inizio alle 14.30. Teghille sarà assistito da Davide Fenzi di Treviso e da Paolo Cufari di Torino con Simone Gauzolino di Torino nelle vesti di quarto ufficiale. Marco Colazzo di Casarano sarà l'addetto al Football Video Support.