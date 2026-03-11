Il 6-1 inflitto dal Bayern Monaco all'Atalanta, a Bergamo, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League rende ancora più complicata la rincorsa dell'Italia al quinto posto nella massima competizione europea del prossimo anno.

Nel season ranking dell'Uefa, infatti, domina l'Inghilterra a 22.402 punti, davanti alla Germania a 17.857 e alla Spagna con 17.781. L'Italia è solo quarta a 17.357 e soprattutto si può dare quasi per certo che non arriverà ai quarti con l'Atalanta, in favore proprio di una tedesca (il Bayern). Il che dilaterà ulteriormente il margine tra i due Paesi.