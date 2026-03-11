Alessandro Florenzi, intervistato dal Corriere dello Sport, prova a definire il quadro finale dei verdetti della Serie A: "Il campionato per me lo vince l'Inter. Milan e Roma in Champions? Massimiliano Allegri penso proprio di sì, Gian Piero Gasperini se la può giocare. Se la Roma va in finale di Europa League andrò a Istanbul? Non lo so, intanto speriamo di arrivarci, poi decido. In caso il biglietto lo prendo…".

L'ex giocatore di Roma e Milan racconta anche di quando José Mourinho provò a riportarlo in giallorosso: "Mi telefonò, si chiedeva come mai di me si dicesse che avevo litigato con tutti. Fatevi un giro a Trigoria e chiedete: non è vero niente. E anche Mourinho lo sapeva. Lui mi voleva e io avrei giocato per lui".