Ieri sera, allo stadio Metropolitano di Madrid, è andato in scena un autentico psicodramma: quello del portiere Antonin Kinsky, gettato a sorpresa nella mischia da Igor Tudor nell'ottavo di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Tottenham e protagonista di sedici minuti da incubo, con errori clamorosi che hanno agevolato la vittoria del Colchoneros avanti già di tre reti prima del ventesimo, portando il tecnico degli Spurs ad effettuare il cambio con Guglielmo Vicario.

A fine gara, Tudor ha provato a prendere le difese del portiere ceco: "È stata una cosa molto strana, in 15 anni di carriera non mi era mai successo. L’ho sostituito per proteggere l’uomo e la squadra. È stata una situazione incredibile, niente da dire. Prima della partita ho fatto la scelta giusta: Vicario era sotto pressione e con una competizione differente consideravo giusto provare Toni, che è un ottimo portiere. È chiaro che dopo, con quello che è successo, è facile dire che è stata una decisione sbagliata. Ma non lo era". Parole che testimoniano ulteriormente le difficoltà a Londra di Vicario, tra i protagonisti in negativo della caduta libera del Tottenham e pronto a fare le valigie e tornare magari in Italia, dove l'Inter sarebbe pronta ad accoglierlo.