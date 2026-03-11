La tibia di Alessandro Bastoni, ieri, faceva molto meno male del giorno precedente. Così, come si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, diventa più semplice pensare di averlo contro l'Atalanta. La speranza c'è, tra l'altro il difensore giocherebbe contro quella che è la squadra in cui è cresciuto.

Ieri Bastoni era ad Appiano Gentile, pur nel giorno di riposo, per lavorare in vista di un possibile recupero lampo: sarà in campo solo se non ci saranno rischi, anche perché da qui alla fine c'è bisogno di lui. E per allenarsi davvero, Bastoni ha bisogno che l'ematoma si sgonfi. Decisiva già oggi la visita con lo staff medico. Altrimenti è pronto Carlos Augusto.