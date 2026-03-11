L'Amburgo si prepara a salutare Luka Vuskovic: il difensore centrale croato, che molto bene ha figurato quest'anno in Bundesliga, è pronto infatti a tornare al Tottenham, club che ne detiene il cartellino. Per questo motivo, la dirigenza dell'HSV sta vagliando i primi nomi per la sostituzione e una pista importante porta in Grecia: osservatori dell'Amburgo, riferisce l'agenzia ellenica SDNA, hanno assistito alla partita tra Olympiacos Pireo e PAOK Salonicco per monitorare da vicino la prestazione di Lorenzo Pirola, rimanendo ben impressionati.

Il difensore di scuola Inter, si legge nel rapporto, ha colpito "per la sicurezza mostrata nei suoi movimenti. Ha evitato errori e gli sono stati addirittura attribuiti due interventi decisivi". La partita, per la cronaca, si è chiusa sul risultato di 0-0.