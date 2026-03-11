È Havertz a salvare l’Arsenal di Arteta nel match d’andata valido per gli ottavi di Champions League in casa del Bayer Leverkusen, dove le Aspirine sono passate in vantaggio al 46esimo con Andrich che aveva aperto al meglio la ripresa. All'89esimo l’arbitro concede penalty e l’attaccante tedesco Gunners ha capitalizzato mettendo a rete il gol dell'1-1 che assume una certa rilevanza in vista del ritorno.