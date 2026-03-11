Fa riflettere un'analisi presentata oggi da La Gazzetta dello Sport. Rispetto allo scorso anno, alla stessa giornata di campionato, mancano 62 gol. Da 745 si è scesi a 683. Nel 2020-21, erano addirittura 837, quindi 154 in più. Negli ultimi dieci anni non si era mai scesi sotto quota 700. In questo trend, l'Inter resta stabile: 65 reti, una in più di un anno fa.

C'è poi il dato dei singoli: Lautaro Martinez è l'unico in doppia cifra con 14 reti, nella stagione passata c'erano sette giocatori dai 10 in su. Erano Retegui (22), Kean (15), Thuram e Lookman (13), Lukaku, Lucca e Lautaro (10).