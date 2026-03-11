"Nessuno che sia mai stato un portiere può capire quanto sia difficile giocare in questa posizione. Mantieni la testa alta e andrai avanti". David De Gea, portiere della Fiorentina, ha pubblicato ieri sera questo post su Instagram per esprimere il suo sostegno ad Antonin Kinsky, portiere ceco del Tottenham, protagonista di una serata da incubo al Metropolitano di Madrid nell'ottavo di Champions League contro l'Atletico durato per lui solo 17 minuti dopo aver incassato tre gol e resosi protagonista di alcuni errori da matita blu.

Solidarietà espressa anche da un altro pari ruolo, vale a dire il portiere dell'Inter Yann Sommer, che sul suo profilo Instagram ha ricondiviso le parole dell'arquero spagnolo, a testimoniare la forte empatia tra i protagonisti del ruolo forse più delicato del gioco del calcio.