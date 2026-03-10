La ventottesima giornata di Serie A sulla piattaforma DAZN sfiora i 6,1 milioni di ascoltatori. La media progressiva si attesta a 6 milioni di ascoltatori, in crescita del 14,6% rispetto ai turni omologhi della precedente stagione. Il risultato di ascolto della giornata è stato trainato dall’ottima performance di Milan-Inter, che domenica sera alle 20.45 ha raggiunto un’audience media di poco più di due milioni di spettatori, attestandosi a 2.029.584 e diventando il quarto match più visto dall’inizio dell’anno.