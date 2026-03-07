Il Vicenza si avvicina sempre di più alla Serie B. Alessio Tribuzzi, centrocampista dei biancorossi, è tornato a parlare della situazione di classifica: "Partita chiave? È stata una vittoria pesante l’andata con l’Inter U23 perché giochiamo in dieci e al 92′ segna Stuckler da corner. È stata importante quella con l’Arzignano al 96′ e pure a Vercelli. Il gol di Caferri è clamoroso. Sono punti di svolta di una stagione che poi prendi il via", ha detto ai microfoni di E' Solo Calcio.