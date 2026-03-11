Giovedì l'Inter Women sfiderà la Roma nella semifinale di Coppa Italia. Un appuntamento che carica anche l'attaccante nerazzurra Benedetta Glionna: "Questa settimana siamo tornate tutte, cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile. Siamo concentrate, vedremo", dice ai canali ufficiali del club.

Che insegnamenti ha dato la sfida in campionato?

"Abbiamo analizzato quelle partite e lo faremo ancora, cercheremo di far meglio nel risultato e di essere più concrete".

Dove si può fare ancora meglio?

"Si può sempre fare meglio. Noi cerchiamo di lavorare ogni giorno per migliorarci, quindi cerchermo di lavorare ancora di più".

Come commenti la grande mole di gioco e realizzativa molto alta?

"È un'idea di gioco molto verticale, riusciamo a mettere in campo quello che facciamo in settimana. Siamo ciniche".

Che partita ti aspetti?

"Sarà molto dura e combattuta, è sempre particolare giocare al Tre Fontane. L'affronteremo nel miglior modo possibile, cercando il miglior risultato e considerando che è l'andata di una semifinale".