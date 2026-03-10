Sarà Fabio Rosario Luongo l'arbitro di Vicenza-Inter Under 23, match che potrebbe regalare la matematica promozione in Serie B ai biancorossi. Il fischietto di di Frattamaggiore sarà assistito da Matteo Nigri e Angelo Tomasi, mentre Alessandro Pizzi vestirà di panni del quarto uomo. Leo Posteraro sarà il responsabile FVS.