Sarà Fabio Rosario Luongo l'arbitro di Vicenza-Inter Under 23, match che potrebbe regalare la matematica promozione in Serie B ai biancorossi. Il fischietto di di Frattamaggiore sarà assistito da Matteo Nigri e Angelo Tomasi, mentre Alessandro Pizzi vestirà di panni del quarto uomo. Leo Posteraro sarà il responsabile FVS. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 10 marzo 2026 alle 16:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
