Tante belle speranze alla vigilia, che però si sono schiantate contro una durissima realtà. Una realtà che ha visto il Bayern Monaco fare ciò che ha voluto alla New Balance Arena, rendendo fin troppo evidente la differenza di valori e trasformando l'impegno contro l'Atalanta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League in una cavalcata inarrestabile. La formazione di Raffaele Palladino viene letteralmente travolta dalla valanga della formazione di Vincent Kompany che ne fa sei e poteva anche segnarne di più: apre Josip Stanisic al 12esimo con la rete che scatena il tornado biancorosso capace di abbattersi senza pietà alcuna sulla difesa della Dea, colpita due volte da Michael Olise e poi anche da Serge Gnabry, Nicolas Jackson e Jamal Musiala. Proprio poco prima del triplice fischio, Mario Pasalic infila la rete che aggiunge una punta di zucchero ad una pillola amarissima. Il ritorno dell'Allianz Arena sarà praticamente una formalità. Nonostante il passivo pesantissimo, i tifosi orobici hanno inneggiato comunque senza sosta alla squadra nerazzurra.

Dopo il disastro del primo tempo e la sostituzione del portiere dopo nemmeno venti minuti, il Tottenham riesce perlomeno a evitare che il passivo diventi più largo nella ripresa: subisce la quinta rete figlia di un micidiale contropiede concluso con un coast-to-coast di dieci secondi e culminato con la rete di Julian Alvarez, poi però trova il secondo gol dove l'errore lo commette Jan Oblak che sbaglia un pallone in uscita agevolando la firma di Dominic Solanke. Bella partita al St. James's Park, dove il Newcastle gioca un signor match contro il Barcellona, messo all'angolo per tutto il secondo tempo e andato sotto a quattro dalla fine con la rete di Harvey Barnes. Ma proprio prima del triplice fischio di Marco Guida, il Barça si vede concesso un rigore per fallo di Malick Thiaw che Lamine Yamal segna con freddezza. Nel preserale, vittoria del Galatsaray per 1-0 sul Liverpool: decisivo l'ex Juventus Mario Lemina.

I RISULTATI

Atalanta-Bayern Monaco 1-6

Atletico Madrid-Tottenham 5-2

Galatasaray-Liverpool 1-0

Newcastle-Barcellona 1-1