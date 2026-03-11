Aldo Serena esprime su X la propria opinione riguardo all'era Inzaghi all'Inter, riprendendo un post del giornalista de La Repubblica, Franco Vanni, che mostra un video di un'azione avvenuta in Inter-Bayern Monaco dello scorso anno. Uno splendido palleggio corale terminato con la conclusione centrale di Darmian, parata dal portiere avversario.

"La gestione del suo ultimo periodo all’Inter prima della finale di Champions è stata opaca e non limpida - commenta Serena -. È innegabile però che sotto la sua guida il livello del gioco sia stato altissimo e che avendo il parco attaccanti di quest’anno avrebbe fatto ancora meglio".