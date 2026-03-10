"L'Inter è la squadra che non può perdere il campionato". Questo è il parere espresso da Luca Toni nel corso del podcast 'Cose Scomode' di Aura Sports. L'ex attaccante di Palermo e Fiorentina aggiunge: "Cristian Chivu ha fatto qualcosa di importante, se diamo addosso a questa Inter che vince il campionato nonostante perda gli scontri diretti, le altre allora cos'hanno fatto? Non era facile prendere una squadra come l'Inter dopo la disfatta di della finale di Champions dell'anno scorso, dove tanti giocatori se ne volevano andare. Chivu è stato bravo, chiaro che uscendo così presto dalla Champions League ha macchiato un po' la stagione ma se dovesse vincere lo Scudetto la stagione sarebbe comunque positiva".

Toni poi torna a prendere le parti del tecnico rumeno: "Se mettiamo in dubbio l'unico allenatore che vince, gli altri tecnici cosa devono fare? Antonio Conte deve restare dopo quello che è successo quest'anno al Napoli?". Ed elogi a Chivu arrivano anche per la gestione del caso del mancato rigore non assegnato all'Inter: "È stato bravo a non attaccarsi a questo fatto, ha capito anche lui che certi rigori non si devono dare più".