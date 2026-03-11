In vista della partita del prossimo 22 marzo dell'Artemio Franchi tra Fiorentina e Inter, il club gigliato comunica che, a seguito del provvedimento del Ministro dell'Interno del 03/02/2026 e delle misure adottate per la partita, è stato imposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia. Considerato il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri a seguito dei fatti di Cremona, la vendita dei biglietti del settore Ospiti non verrà avviata. Quella di Firenze sarà l'ultima partita esterna oggetto del blocco.