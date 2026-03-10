Impegno di lunedì sera per l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, che tornerà da avversario al Menti di Vicenza ritrovando la squadra che ha allenato fino alla scorsa stagione e che potrebbe festeggiare contro i nerazzurri il ritorno aritmetico in Serie B. La gara sarà diretta da Fabio Rosario Luongo, arbitro della sezione di Frattamaggiore, che avrà l'assistenza di Matteo Nigri di Trieste e Angelo Tomasi di Lecce.

Il quarto ufficiale sarà Alessandro Pizzi di Bergamo, mentre Leo Posteraro della sezione di Verona sarà l'addetto al Football Video Support.