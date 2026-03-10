Rimbalza anche in Spagna la notizia dell'interesse dell'Inter per Andriy Lunin, portiere ucraino del Real Madrid, riportata in esclusiva da FcInterNews.it (RILEGGI QUI). Secondo il portale Fichajes.net, il club nerazzurro ha compreso che questo è il momento perfetto per effettuare un investimento strategico che garantisca stabilità difensiva per diversi anni, puntando su un giocatore che nonostante un contratto fino al 2030 con le Merengues potrebbe chiedere una cessione per trovare una squadra dove possa godere di maggiore spazio.

Si legge che Cristian Chivu abbia dato il via libera all'operazione valutando positivamente le caratteristiche individuali del portiere. Chivu ritiene che la statura e i riflessi dell'ucraino siano le caratteristiche necessarie per guidare la retroguardia del suo sistema tattico. La strategia dei nerazzurri è quella di ottenere un pre-accordo che garantisca l'ingaggio del nazionale ucraino prima che altri top club interferiscano: fonti vicine al club nerazzurro ritengono che la cifra necessaria per chiudere l'operazione si aggiri sui 20 milioni.