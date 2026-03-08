David Stuckler, attaccante del Vicenza, si è soffermato sulla situazione di classifica dei biancorossi guardando anche indietro: "Sono venuto al Vicenza per vincere il campionato e fare un altro step per la mia crescita, quest'anno è andata veramente bene. Il gol più importante l'ho segnato a Monza con l'Inter, mentre quello più bello contro il Lecco".