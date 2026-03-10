È un Michel Platini a tutto tondo, e anche parecchio polemico, quello che parla ai microfoni di RMC Sport, soffermandosi su vari temi di attualità calcistica. A partire dal tema del VAR, spinoso anche a livello internazionale: "Se fossi la FIFA, cosa che non sono, userei il VAR solo per le linee e il fuorigioco. Per situazioni che sono molto difficili per gli arbitri da vedere. Siamo stufi di vedere usato il VAR per i falli di mano: un fallo di mano è intenzionale o involontario. Stanno cambiando tutte le regole dell'arbitraggio basate sul VAR", le parole di Roi Michel. Che poi ha qualcosa da ridire nei confronti di Gianni Infantino, presidente FIFA: "Infantino è un ottimo segretario generale, un buon numero due, ma non un buon numero uno. Non credo che sia bravo in politica. È un buon amministratore, ma non è carismatico e non credo che dica cose buone. È sempre stato un tifoso di persone ricche e potenti. È sempre stato così, anche quando era segretario generale. Penso che abbia approfittato dei miei problemi, ma non credo che mi abbia fatto del male. Non credo che lo facesse apposta".

C'è anche un pensiero per la Nazionale francese e per il suo commissario tecnico Didier Deschamps: "Voglio vederli vincere. Abbiamo vinto un Mondiale e siamo arrivati ​​in finale con Didì. Quello che ha fatto è stato fantastico. Quando ero allenatore, non mi importava affatto di giocare un buon calcio; volevo vincere. Come giornalisti si può essere critici, ma sono amico di Didier Deschamps e dirò sempre che l'allenatore ha sempre fatto le cose per bene. Lui fa giocare la squadra in un certo modo; la conosce meglio di noi. L'importante è che vinciamo le partite".