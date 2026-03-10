Sandro Mazzola non fa drammi dopo la sconfitta della sua Inter nel derby di Milano, guardando con ottimismo al finale di stagione, dove i nerazzurri dovranno gestire un vantaggio comunque consistente di sette punti in dieci giornate sui cugini del Milan: "Domenica è stata una partita nettamente al di sotto delle aspettative da parte dell'Inter, con un Milan cinico che ha capitalizzato le sue occasioni - il pensiero espresso dal leggendario centrocampista della Beneamata a La Repubblica -. L'Inter, però, non deve abbattersi, Chivu e i ragazzi hanno costruito un vantaggio importante, sanno che l'obiettivo principale è a portata di mano". 

Sezione: Copertina / Data: Mar 10 marzo 2026 alle 13:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.