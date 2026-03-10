Sandro Mazzola non fa drammi dopo la sconfitta della sua Inter nel derby di Milano, guardando con ottimismo al finale di stagione, dove i nerazzurri dovranno gestire un vantaggio comunque consistente di sette punti in dieci giornate sui cugini del Milan: "Domenica è stata una partita nettamente al di sotto delle aspettative da parte dell'Inter, con un Milan cinico che ha capitalizzato le sue occasioni - il pensiero espresso dal leggendario centrocampista della Beneamata a La Repubblica -. L'Inter, però, non deve abbattersi, Chivu e i ragazzi hanno costruito un vantaggio importante, sanno che l'obiettivo principale è a portata di mano".