David Trezeguet si confessa alla Gazzetta dello Sport rivelando un retroscena riguardo alla sua esperienza in Italia, vissuta con la maglia della Juventus. "E dire che Lippi, dopo un anno che ero alla Juventus, mi voleva mandare all’Inter in cambio di Vieri. Poi si è ricreduto e mi ha apprezzato. Alla fine sono rimasto per dieci anni. Non é da tutti", afferma l'ex attaccante francese, oggi tornato a vivere in Argentina (è transalpino ma nato a Buenos Aires) ed entrato a far parte del River Plate.