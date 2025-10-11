Quella di venerdì 17 ottobre sarà indubbiamente una data storica per il calcio milanese, in quanto andrà in scena al Breda di Sesto San Giovanni un derby alquanto particolare: quello che vedrà di fronte l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi e l'Alcione Milano, la terza realtà del capoluogo lombardo. Una sfida che Giulio Gallazzi, patron della squadra arancione, vive con particolare trepidazione anche in virtù dell'amicizia con l'omologo nerazzurro Beppe Marotta: "Mi dà spesso dei consigli... In questi giorni ho parlato con Beppe e gli ho detto: ‘Stai a vedere che arriviamo a giocarcelo con gli stessi punti...’. Sarebbe proprio bello. Per noi tutto questo è un sogno, lo tocchiamo con mano ogni volta che guardiamo la classifica”, afferma alla Gazzetta dello Sport.

A proposito di sogni, ecco l’aggiunta: “Sai, a volte diventano realtà. Penso anzitutto ai nostri ragazzi più piccoli: adesso possono avere l’obiettivo di sfidare l’Inter, oppure il Milan, indossando la maglia orange”.