I giovani Bovo e Spinaccé nell'undici titolare dell'Inter nell'amichevole in Libia contro l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo completerà il reparto di centrocampo con Diouf e Mkhitaryan, il secondo invece affiancherà Bonny in attacco.

In porta ci sarà Martinez. In difesa toccherà al terzetto Bisseck-Acerbi-Palacios, Darmian e Luis Henrique agiranno sulle fasce. 

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Palacios; Luis Henrique, Diouf, Bovo, Mkhitaryan, Darmian; Bonny, Spinaccè. Allenatore: Chivu.

PROBABILE ATLETICO (4-4-2): Musso; Pubill, Lenglet, Javi Galan, Ruggeri; Gallagher, Barrios, Koke, Carlos Martin; Janneh, Griezmann. Allenatore: Simeone.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 10 ottobre 2025 alle 16:18
Autore: Raffaele Caruso
