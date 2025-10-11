"È un’Italia tutta d’attacco quella che cerca i tre punti a Tallinn" si legge sulla Gazzetta dello Sport a proposito della sfida di questa sera che vedrà la Nazionale azzurra impegnata contro l'Estonia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Attacco affidato a Kean e Retegui con Orsolini e Raspadori a supporto in una sorta di 4-2-4 piuttosto che 4-4-2. Questa la previsione del quotidiano milanese che spiega: "Rino vuole vincere e mettere pressione agli avversari esattamente come aveva fatto a Bergamo. Allora sulle fasce c’erano Politano a destra e Zaccagni a sinistra", assenti perché infortunati. Le altre scelte sono più "scontate".

Davanti a capitan Donnarumma ci saranno i soliti Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco. "L’interista è in netto vantaggio su Udogie che è stato provato, ma difficilmente supererà il nerazzurro" fa sapere la Gazza che va sicura anche sui due mediani: "Locatelli e Cristante sarebbero entrati in ballo in caso di 4-1-3-2 e avrebbero agito davanti alla difesa. Con il 4-2-4 invece spazio per Barella e Tonali, che contro Israele ha disputato una prova sontuosa oltre a firmare la rete del 5-4 in pieno recupero".