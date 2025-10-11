I tredici club senatori dell'Eurolega si sono riscoperti dimezzati nel recente meeting andato in scena Barcellona, quando Real Madrid, Barcellona, Fenerbahce e Asvel Villeurbanne hanno chiesto libertà d’azione per l’estate 2027. Si tratta di un ulteriore segnale sull'avvio di NBA Europe che vede tra le possibili società interessate anche l'Olimpia Milano e il Bayern Monaco. E per quanto riguarda il club milanese, attenzione all'eventual sinergia con Okatree e RedBird, proprietari americani di Inter e Milan.

Come ipotizza oggi La Stampa, infatti, "dentro, solo di esistenti, ci sarebbero Real, Barça, Asvel, Fener, Milano griffata Armani (con possibili sinergie con gli americani di RedBird del Milan e Oaktree dell’Inter), Bayern e il tandem, premiato per la scelta della Fiba Champions League, Alba Berlino-Galatasaray. Tra quelli da fondare, invece, semaforo verde per Manchester (proprietà del City), Parigi (con il Psg che tratta l’assorbimento dei Levallois Métropolitains), forse Londra (tramite gli attuali Lions o la proprietà del Chelsea, padrona dei Los Angeles Lakers) e Roma, subordinata all’acquisto di un club di Serie A con relativo trasloco nella Capitale da parte di investitori made in Usa".