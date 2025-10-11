Sperava in un risultato diverso l'Italia, ma la Norvegia strapazza Israele e consolida il primato nella classifica del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Haaland sbaglia un rigore per ben due volte, poi i norvegesi passano avanti grazie all'autorete di Kalhaili; Haaland si riscatta e realizza il bis, poi un'altra autorete, questa volta di Nachmias, permette alla Norvegia di volare sul tre a zero. Nella ripresa il protagonista è ancora Haaland, che cala il poker. Il centravanti del City, non sazio, segna anche la tripletta personale timbrando la rete del pokerissimo.

Adesso gli azzurri devono per forza di cose puntare ad arrivare secondi e vincere gli spareggi per qualificarsi ai Mondiali, che mancano davvero da troppo tempo.