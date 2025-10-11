Cambio in panchina per il Monaco, che ha ufficializzato l’arrivo di Sebastien Pocognoli come nuovo allenatore della squadra del Principato. Il tecnico belga, 38 anni, ha firmato un contratto con i Rouge & Blanc fino a giugno 2027.

Nel comunicato ufficiale, il club monegasco ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo del nuovo tecnico: “L’AS Monaco è lieto di annunciare l’arrivo di Sébastien Pocognoli come nuovo allenatore. Il tecnico belga arriva dopo un’esperienza di grande successo nella Pro League con la Royale Union Saint-Gilloise, dove si è distinto per i risultati sportivi ottenuti grazie a uno stile di gioco ambizioso e spettacolare”.

L'Union Saint-Gilloise resta dunque senza allenatore a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter in Champions League.