La Svizzera batte in trasferta la Svezia per 2-0 e mette più di un piede nella fase finale dei Mondiali nordamericani del 2026. Ma nella prova della formazione di Murat Yakin alla Strawberry Arena di Solna stona un po' la performance offerta da Manuel Akanji: il centrale dell'Inter, infatti, non ha giocato secondo i suoi standard abituali facendo anche storcere il naso per alcune disattenzioni delle quali è stato protagonista.

Questo il giudizio dell'emittente Bluewin, che comunque giudica passabile nel complesso la sua partita: "Il capo della difesa, normalmente freddo, manca di concentrazione? Dopo pochi secondi commette un terribile errore, che per fortuna non porta alla rete. Quando gli svedesi fanno un meraviglioso break e Isak colpisce il palo, Akanji si limita a guardare. Poco prima dell'intervallo, è troppo ingenuo nel placcaggio su Isak, ma ancora una volta, la Svizzera è fortunata che Bergvall non colpisca a porta vuota. Dopo l'intervallo il terzino dell'Inter riceve un cartellino giallo per proteste e nella fase finale si lascia scuotere troppo facilmente. Akanji può fare meglio, ma ottiene un voto sufficiente".