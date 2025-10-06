Tra i marcatori di Inter U23-Ospitaletto 2-2, Antonino La Gumina ragiona a mente fredda sul pareggio strappato all'ultimo respiro dai nerazzurri di Stefano Vecchi che, grazie a questo risultato, hann allungato la striscia di risultati utili consecutivi a quota cinque partite: "Chiuso un ciclo! Adesso dobbiamo continuare su questa strada!", ha scritto il fantasista ex Palermo su Instagram. 

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 06 ottobre 2025 alle 15:20
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
