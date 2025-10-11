Bastoni, Barella e Dimarco molto probabilmente scenderanno in campo dal 1' nell'impegno della Nazionale italiana di questa sera contro l'Estonia. A poche ore dalla sfida di Tallinn, Gennaro Gattuso, CT degli azzurri, ha parlato così a Rai Radio 1, chiedendo un aspetto chiaro ai suoi: "Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo. È questo l'aspetto che dobbiamo migliorare".