Nico Paz ha giocato dal 1' nell'amichevole dell'Argentina contro il Venezuela. Nel commentare la prestazione individuale e di squadra, la stella del Como ha parlato anche delle sensazioni di condividere il reparto offensivo con Lautaro e Alvarez: "Sapevo che era importante per me, ho cercato di approfittare dei minuti concessi e positivi. Ho giocato in una posizione che mi piace e, beh, me ne vado contento della partita. Giocare con Lautaro e Alvarez? "È molto più facile giocare e superare questo ostacolo", le parole riprese da TYC Sports.