Ibrahima Konaté lascia il gruppo della Nazionale francese. Il difensore del Liverpool, che ha subito un infortunio al quadricipite destro nella sua ultima partita con il Liverpool, è stato sottoposto a delle cure specifiche ma non potrà prendere parte alla spedizione dei Bleus in Islanda. Al suo posto, il CT Didier Deschamps ha riaperto le porte della Nazionale a Benjamin Pavard, l'ex interista oggi all'Olympique Marsiglia, che raggiungerà il gruppo a Reykjavik.

Non parteciperà al match con l'Islanda nemmeno Kylian Mbappé, che ha accusato un problema seppur non grave alla caviglia destra durante la gara contro l'Azerbaigian. L'attaccante del Real Madrid non sarà sostituito.