Dopo il pari per 2-2, l'allenatore dell'Ospitaletto, avversario di ieri dell'Inter U23, Andrea Quaresmini ha commentato il risultato ottenuto contro i nerazzurri di Stefano Vecchi, come riportato da Brescia Oggi. "La squadra ha fatto una prestazione di sostanza, però c’è molto rammarico per il risultato e sono arrabbiato per la gestione della partita dell’arbitro" ha sbottato a fine gara il tecnico che poi ha continuato: "Se consideriamo il fallo di Guarneri meritevole di espulsione le partite non si finiscono, perché si rimarrebbe in 6 contro 6. Anche la gestione dei cartellini non è stata coerente, come la mia espulsione, non ho insultato nessuno e penso di potermi permettere una protesta in una partita. Il quarto uomo non mi aveva mai neanche richiamato".