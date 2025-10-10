Amichevole con rotonda vittoria per il Genoa al Centro Sportivo Signorini contro la Virtus Entella. Il match è terminato 4-1 per i rossoblu, con la prima rete firmata da Valentin Carboni; Lipani firma la rete della squadra biancoceleste, poi nel secondo tempo il Grifone allunga grazie a Morten Thorbsy, Lorenzo Colombo e Lorenzo Venturino.

Sezione: News / Data: Ven 10 ottobre 2025 alle 22:54
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
