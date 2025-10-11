Grazie ad una rete di Irene Santi in pieno recupero l'Inter Women di Piovani evita la sconfitta in casa della Fiorentina. Dopo il 5-0 rifilato all'esordio alla Ternana, la squadra nerazzurra sale così a quota 4 punti e al secondo posto in attesa delle altre sfide. 

Di Snerle e Omarsdottir le reti per i padroni di casa, di Elisa Polli invece il gol del momentaneo 1-1 nerazzurro. Brava l'Inter Women a crederci fino alla fine con il tap-in vincente di Santi sugli sviluppi di un calcio di punizione. L'Inter si porta a +3 sulla Juventus, sconfitta in casa dal Como e ferma a un punto. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 11 ottobre 2025 alle 19:45
Autore: Raffaele Caruso
