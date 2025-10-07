Due turni di squalifica per l'attaccante dell'Ospitaletto Franciacorta Mattia Guarneri e una giornata per il tecnico arancione Andrea Quaresmini. Questa la decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi a seguito delle espulsioni rimediate durante la gara con l'Inter Under 23. Così viene motivata la dura sentenza per il centrocampista: "Per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il ginocchio dell’avversario con i tacchetti".

Quaresmini è stato invece fermato "per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta". Arrivano alla seconda sanzione i calciatori dell'Inter Luka Topalovic, Giuseppe Prestia e Matteo Spinaccè.